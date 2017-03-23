“YPG ile İş Birliği Yapılmasını Türkiye Olarak Kabul Etmiyoruz”
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pakistan Milli Günü dolayısıyla JW Marriott otelinde düzenlenen resepsiyondan çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
AA’da yer alan habere göre, ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye’de Rakka yakınlarına havadan ABD askerlerini indirmesi ile Suriye’de nevruz kutlamalarında Rusya askerlerinin PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin armasını takmasıyla ilgili sorular üzerine Işık, konuları yakından takip ettiklerini, gerek istihbarat gerekse de askerî birimlerin gerekli değerlendirmeleri yaptığını kaydetti.
“Bu Görüntüler Türkiye’yi Üzüyor”
Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mâlesef bu görüntüler Türkiye’yi üzüyor. YPG, PKK’nın Suriye uzantısıdır. YPG ile ABD ve Rusya Federasyonu’nun hiçbir şekilde iş birliği yapmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Bu konudaki YPG’nin terör örgütü olduğu gerçeğini hem ABD’ye hem de Rusya’ya söylemeye devam edeceğiz. Ümit ederiz ki bir an önce YPG ile iş yapmanın yılanla çuvala girmek olduğunu anlarlar. Bu konuda Türkiye kararlılıkla tezlerini savunmaya ve tezlerini hayata geçirmeye devam edecek. Bizim Türkiye olarak bölgeden bir terör örgütünün kovulması için başka bir terör örgütünün kullanılmasını kabul etmediğimizi, bunun bölgedeki sorunları daha da büyüteceğini, içinden çıkılmaz hâle getireceğini hem Rus hem Amerikan tarafına söylüyoruz, bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ümit ederiz ki sağduyu hâkim gelir, aklıselim hâkim gelir ve bir terör örgütü olan PYD ile iş tutmaktan vazgeçerler.”
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