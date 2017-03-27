Yozgat Valiliği: Sinan Oğan Silahlı Saldırıya Uğramadı

​​​​​​​MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan Twitter hesabından Yozgat'ta silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Yozgat Valiliğinden, Oğan'ın, açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Güvenlik birimleri iki grubu ayırmak üzere tedbirlerini almıştır. Bu grupların güvenliğinin sağlanması esnasında 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Olay esnasında resmi görevliler ve gösteri yapanlarca asla silah kullanılmamıştır. Sayın Oğan’ın ekibinden kimse fiziki bir zarar görmemiştir. Sayın Oğan’ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz."

ADALET BAKANLIĞI: ÇİRKİN İFTİRA

Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin ise bu iddiayı yalanlayarak "Yozgat kendisine silahlı saldırı yapıldığını iddia eden Sinan Oğan'ın iddiası yalandır. Silahlı saldırı kesinlikle yoktur." dedi. Çetin "Olmayan silahlı saldırının BEKİR BOZDAĞ tarafından organize edildiği ise yalandan öte çirkin bir iftiradır." açıklaması yaptı.

AA