YouTube, Suriye’deki Zulmün Videolarını Kaldırıyor!

New York Times gazetesinin haberine göre, video paylaşım sitesi YouTube’un, potansiyel açıdan kuralları ihlâl eden içeriği otomatik olarak kaldıran ve işaretleyen yeni bir teknolojiyi devreye sokmasının ardından son haftalarda bazı YouTube kanalları ile sayısız bireysel video silindi.

Haberde, bazı videoların, sahiplerinin YouTube’u uyarmasının ardından yeniden siteye yüklendiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin teknoloji danışma grubunun yönetim kurulu üyesi ve insan hakları ihlâllerine belge toplayan Benetech’in Başkan Yardımcısı Keith Hiatt, sadece Suriye konusunda en az 200 sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünü vurgulayarak bu kuruluşlarda görevli bazı kişilerin insan hakları ihlâllerini belgelemek için canlarını ortaya koyduğunu veya yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Hiatt, YouTube’un Suriye’deki zulmü gözler önüne seren bu videoları kaldırmasıyla platformlarının, insan hakları ihlâlleri konusunda en zengin bilgi kaynağını yitireceğini ifade etti.

Kaynak: AA