Yorulan Çekilmez, Yozlaşan ve Kibirlenen Vazgeçmez

KENAN ALPAY’ın yorumu:

2019’un sadece Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri açısından değil ondan daha önce, kritik ve belirleyici bir süreç olarak Mart ayındaki yerel seçimlerle siyasal açıdan bir dönüm noktası olacağı kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sebeple AK Parti’nin içyapısına dair toparlanma, yenilenme ve ahenk çağrılarını daha bir yoğunlaştırıyor. Hatta son olarak kabine üyeleri ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda teşkilatlara yönelik “yorulan varsa kenara çekilsin” çağrısı yaptı.

Hemen hiç kimse çıkıp da Cumhurbaşkanı Erdoğan için “yanlış söylüyor, tutarsız konuşuyor veya ne gereği vardı şimdi bunun” diyemeyeceği için başka türlü yorumlar devreye sokulacak hemen. Uyarıları hiç kimse üstüne alınmayacak elbette. Aksine kimi, hangi ekibi ve çevreyi tasfiye etmek istiyorlarsa okları o tarafa doğru yönlendirmek üzere kaşarlanmış, fırsatçı ve utanmaz trolleri vasıtasıyla hemen seferberlik ilan edecekler. Sonuçta ‘yorulan varsa’ ifadesi şartlı bir cümle olduğu için hiç kimse kendini bu kayıt-şart cümlesinin içinde görmek ve göstermek istemeyecektir. Ancak mevcut tablo yorgunluğu aşan yozlaşma ve kibir gibi hastalıklarla zirve yapan bir siyasal iklim için alarm veriyor.

Yazının Devamı >>>