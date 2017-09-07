“Yolsuzluk Yapanı Kenara Koyarız”

Metal yorgunluğunu üzerinden atmak için il ve ilçe kongrelerine başlayarak 2019’a hazırlanan AK Parti’de seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde 117. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Konuşmasında partideki değişim sürecine vurgu yapan Erdoğan, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek dün vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

HESABİ DEĞİL HASBİ OLANLAR LAZIM

İl başkanlarına uyarıda bulunan Erdoğan, “Bize hesabı olan değil, hasbi olanlar lazım” dedi. AK Parti’nin yürüyüşüne ayak uydurmayanı kenara koyacaklarını ifade eden Erdoğan özetle şunları söyledi: Bütün belde kongrelerini hallettik, onlar bitti. Şimdi ilçeler ve bir diğer taraftan bazı illerde atamalarla ilgili süreç devam ediyor. İl başkanlarımız olarak sizlerden ricamız, ilçe kongrelerimizde bulundukları yeri en yeni şekilde kuşatan, kucaklayan, liyakatlı isimlerin göreve gelmesine öncülük etmenizdir.

GÜÇLÜ İLÇE TEŞKİLATI

Samimiyet, sadakat, ahlak ve liyakat ölçülerinden asla taviz vermeden yapacağımız isabetli tercihlerle güçlü ilçe teşkilatları kuracağımıza inanıyorum. Daha çok çalışarak, en iyi kadroları göreve getirerek, daha çok proje üreterek, icraat yaparak milletimizden aldığımız desteği daha da yukarılara çıkarmanın gayreti içinde olmalıyız. Bunu sadece partim için söylemiyorum.

AYAK UYDURMAYAN DEĞİŞTİRİLECEK

Teknokratıyla, bürokratıyla bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere, bunların hepsini kenara koymamız lazım. Bakanlarımızın bu konudaki kararlılığı çok önemli. Bu yürüyüşe ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız. Engel mi oluyor, kenara koyacağız. Bu millete hizmette laubalilik mi yapıyor, kenara koyacağız. Bu millete hizmette kalkıp da afedersiniz her türlü yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız. Buralarda dikkatli olmaya mecburuz.

MUHALEFET DİLİ DEĞİL TERÖR DİLİ

Biz tökezlersek Türkiye’nin de sıkıntıya düşeceğini, 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde hep beraber gördük. Bir tökezleme ülkeyi nereye götürüyordu gördük. Türkiye’nin en büyük şanssızlığı çapsız, ruhsuz, plansız, projesiz ama bir o kadar da muhteris bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Ana muhalefet partisi, programı ve gayretiyle milletimizin gönlünü kazanarak iktidara gelmek yerine, AK Parti ve şahsımızla birlikte Türkiye’nin de kaybetmesi pahasına yönetimi ele geçirme anlayışıyla hareket ediyor. Dil, normal bir muhalefet dili değil, adeta bir terör örgütü dili. Onlar ne yapıyorsa, bakıyorsunuz onlar da aynısını yapıyor. Şu anda Almanya’daki iktidar-muhalefet mücadelesindeki ortak payda ne? Türkiye’ye saldırmak, Erdoğan’a saldırmak. Burada da ana muhalefetin şu andaki dili, bakıyorsunuz terör örgütünün dili ile aynı. Tavırlar aynı.”

Mertçe söyleyin gereğini yapın

Türkiye’nin, resmi devlet politikası olan Avrupa Birliği üyeliği stratejik hedeflerinden vazgeçmediğini dile getiren Erdoğan, Almanya’dan gelen ‘Türkiye’nin AB üyeliğine karşı’ oldukları yönündeki açıklamalara ilişkin şunları kaydetti: “AB organlarından ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye karşı olan politikalarında sahici ve samimi olmalarını istiyoruz. Neymiş, Türkiye’nin AB üyeliğine karşıymışlar, engelleyeceklermiş filan falan seçimden sonra müracaatı yapıp. AB’den de sesler gelmeye başladı. Ne diyorlar? ‘Belirleyici olan Almanya değil, bu bir birliktir, dolayısıyla karar beraber alınır.’ Hayırlı olsun ya bir an önce alın şu kararı. Şayet Türkiye’nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın mertçe.”

BENİM YÜZÜME NASIL BAKACAKLAR

“Adeta gece gündüz Türkiye ile partim ile şahsımla yatıp kalkan bu siyaset tarzının Avrupa ülkelerine kazandıracağı hiçbir şey de yoktur.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Gün ola, harman ola. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak? Ya ben sırtımı dönüp geçeceğim ya da onlar sırtını dönüp geçecekler. Bunun başka izahı olmaz. İkide bir yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye, Erdoğan. Erdoğan size ne yaptı? Bu seçim Türkiye’de mi yapılıyor, Almanya’da mı yapılıyor, işinize bakın. Bizimle niye uğraşıyorsunuz.” dedi.

Arakan’a 10 bin ton yardım

Arakan’da yaşanan insani drama dikkat çeken Erdoğan, Arakan’ın Türkiye için meçhul bir yer olmadığını söyledi. Myanmar devlet başkanı ile telefonda yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, “Görüşmeden sonra kapıları açtılar. Ve TİKA yardım götürüyor. Dışişleri Bakanımız da Bangladeş’e geçiyor. Eşim, oğlum, bunun yanında Fatma Betül Sayan kardeşimiz, Genel Başkan Yardımcımız Ravza hanım, bir heyet olarak bu (dün) gece Bangladeş’te olacaklar. Bu kampları dolaşıp yardım dağıtacaklar. Bu ilk etap. İkinci etapta da 10 bin ton yardım dağıtılacak.”

Bu kavganın kazananı hiç olmaz

Kuzey Kore’nin füze denemelerine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, “Kuzey Kore’nin füze denemelerinden kaynaklanan gerilimi de yakından ve endişe ile takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Japonya ve Güney Kore gibi dostlarımızı bire bir ilgilendiren bu krizin en kısa sürede çözülmesi dileğimizdir. Kitle imha silahları üzerinden yürütülen bir kavganın kazananının olmayacağı açıktır. Bize ‘Sakın ha kitle imha silahı yapmayın’ tavsiyesinde bulunanlar kimler? Ellerinde en güçlü kitle imha silahı bulunduranlar bize ‘Sakın ha’ diyorlar. Tamam da sizdekiler ne olacak?” diye sordu.

Yeni Şafak