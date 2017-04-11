Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!

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11.04.2017 07:02
Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
ABD merkezli hava yolu şirketi United Airways’in güvenlik görevlileri bir yolcuyu darp ederek zorla uçaktan indirdi.

Jayse D. Anspach isimli yolcu, ABD merkezli hava yolu şirketi United Airways’in fazladan rezervasyon (overbooked) aldığını ve kendi çalışanlarını Chicago kentinden Lousville kentine götürmek için uçaktaki 4 yolcudan gönüllü olup inmelerini istediğini anlattı.

Yolcuların iddiasına göre, şirket yetkilileri, bu 4 kişiye 800 dolar tazminat ödeneceğini söyledi. Ancak kimse gönüllü olmadı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, bunun üzerine rastgele 4 kişi seçildi ve inmeleri istendi. Şirketin güvenlik görevlileri, polis takviyesiyle tek başına oturan bir adamı zorla indirmeye çalıştı.

Doktor olduğunu ve Lousville kentinde kendisini bekleyen hastaları olduğunu söyleyen Asya kökenli adam, çığlıklar eşliğinde darp edildi. Zorla yerinden kaldırılan adam suratını koltuğun kolçağına çarparak bilincini kaybetti. Güvenlik görevlileri, adamı ellerinden sürükleyerek uçaktan indirdi.

United 3411 uçuş sayılı uçaktaki yolcular olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Şirketin resmî Twitter hesabından kısa bir bilgi notu düşüldü:

“Fazla rezervasyon hadisesi için özür dileriz. Uçaktan çıkarılan müşteri hakkında detaylı bilgiyi yetkililerden alabilirsiniz.”

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