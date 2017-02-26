Yolcu Beraberinde Getirilen Cihazlara Yönelik Düzenleme
Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda IMEI değişim işlemi yapılabilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda, ilk kayıt başvuru sahibinin veya cihazın ithalatçısının, imalatçısının Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilecek. İlk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurduğu durumlarda değişimi yapan firmadan alınan belge sunulacak.
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