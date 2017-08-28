Yol Çalışması Yapan İşçilere Saldıran PKK 3 Kişiyi Katletti!

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri kaçan PKK'lıları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Saldırıya ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır"