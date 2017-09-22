YÖK’ten Üniversiteye Giriş İçin “Daha Sade Bir Sistem” Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye giriş sisteminde bir çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite giriş sistemindeki merkezi sınavların fırsat eşitliğini ve adaleti temin ettiğine yönelik daha önceki açıklamalarını hatırlatan Saraç, “Anadolu’nun herhangi bir yerinden gelen imkânları sınırlı bir çocuk, bu merkezi sistemle Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine girebiliyor. Demek ki âdil bir düzenek.” dedi.

“Öğrencilerin Üzerindeki Sınav Baskısını Azaltmamız Gerek”

Yükseköğretim sisteminin bütünüyle çok dinamik bir sürece sahip olduğunu, bu nedenle üniversite giriş sisteminde de aksayan ya da iyileştirmeye ihtiyaç duyulan taraflar için YÖK’te bir yıl önce bir çalışma başlattıklarını ve zaman zaman Cumhurbaşkanı’na arz ettiklerini belirten Saraç, şöyle devam etti:

“Üniversiteye girişte sınavsız bir model bugünkü şartlarda söz konusu olamaz. Sosyal adaleti sağlayan merkezi sınav bu yıl yine gerçekleştirilecek. YÖK’teki çalışmamız, sınavsız geçişe yönelik değil, mevcut merkezi yerleştirme ve merkezi sınavın aksayan taraflarını gidermeye, iyileştirmeye dönük ama özellikle yalınlaştırma ve bu sınavların yönetimini daha kolaylaştırmaya yönelik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın çok haklı olarak dile getirdiği gibi öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmamız gerek.”

“Aileler Kesinlikle Tedirgin Olmasın”

Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabileceğine dikkat çeken Saraç, şöyle konuştu:

“Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var. Fakat öğrencilerimiz ve ailelerimiz kesinlikle tedirgin olmasınlar. Çalışma şekillerini etkileyecek bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bunu YÖK Başkanı olarak sarahatle ifade ediyorum. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz, asla tedirgin olmasınlar. Öğrencilerimiz, çalışma şekillerini değiştirmesinler. Lise, ortaokul müfredatına sıkı sıkı sarılsınlar. Derslerine iyi çalışsınlar, iyileştireceğimiz ve yalınlaştıracağımız sistem öğrencilerimizin çalışma stillerini değiştirici nitelikte asla olmayacak. Çünkü bu hususta bir istikrarın söz konusu olmasının icap ettiğini düşünüyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’mızın müfredatı, öncelikleri ve kazandırmak istedikleri yetkinlikler her zaman için dikkate almamız gereken hususlardır, tabii ki dikkate alacağız.”

“En Yakın Zamanda Uygulamaya Konulabilir”

Sınavlardaki yalınlaştırma ve sadeleştirmenin bu yılki üniversite sınavlarında uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya karşılık Saraç, “Bu sistem, bizim planladığımız şekilde gerçekleşirse bu değişiklik mevcut giriş sisteminin daha yalın hâle getirilmesi olduğundan dolayı en yakın zamanda da uygulamaya konulabilir.” ifadelerini kullandı.

Toplum için doğru olanı tespit etmenin gerekliliğine işaret eden Saraç, “Daha yalın, karmaşık olmayan ve daha kolay yönetilebilir bir model getireceğiz.” dedi.

Yekta Saraç, gelecek hafta bu konuya ilişkin genel çerçeveyi kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.