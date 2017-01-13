YÖK'ten Bütünleme Sınavının İptaline Dair Açıklama

»Ana Sayfa»Eğitim
13.01.2017 10:25
YÖK'ten Bütünleme Sınavının İptaline Dair Açıklama
YÖK, sosyal medyada dolaşan bütünlemelerin kaldırıldığına dair kararın sahte olduğunu açıkladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırılması" yönünde yeni bir karar almadıklarını bildirdi. 

Başkan Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütünleme sınavlarına ilişkin bir Başkan Vekilimizin imzası taklit edilerek sosyal medyada sahte bir yazı ve haber paylaşılmaktadır. Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada, YÖK Başkan Vekili Hasan Mandal'ın imzası taklit edilerek "12 Ocak 2017 tarihli ve 2937 sayılı YÖK Eğitim Komisyonu'nun aldığı karar gereği, üniversitelerimizde uygulanan bütünleme sınavları kaldırılmıştır. 2016-2017 güz dönemi karar tarihine kadar yapılan bütünleme sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadeleri paylaşılmıştı.

YÖK, yetki devri kapsamında, bütünleme sınavı yapılması kararını üniversitelere bırakmıştı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LYS’de “Kısa Cevaplı” Soru Dönemi04 Ocak 2017 Çarşamba 09:22
  • KPSS Puan Türlerine Yeni Düzenleme03 Ocak 2017 Salı 18:03
  • TEOG Sonuçları Açıklandı03 Ocak 2017 Salı 14:16
  • Açıköğretim Sınavları Başlıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
  • Ne Bitmez Soruşturmaymış!29 Aralık 2016 Perşembe 18:39
  • 9 İlde Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 22:54
  • ‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’26 Aralık 2016 Pazartesi 11:12
  • Üniversite Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği Değişti23 Aralık 2016 Cuma 12:30
  • MEB, PISA 2015 Raporunu Açıkladı22 Aralık 2016 Perşembe 12:37
  • YGS ile Girilen Eğitim Fakülteleri LYS ile Öğrenci Alacak22 Aralık 2016 Perşembe 12:34
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim