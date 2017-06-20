Yoksul Çocuklara Bayramlık İçin Seferber Oldular

Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yeni mezun olan öğrenciler, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bayramlık sevinci yaşayabilmeleri için bir araya geldi.

“Her çocuk bayramlık ister” sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler, kentteki esnafı tek tek ziyaret edip kampanyalarını anlattı.

Esnaftan temin edilen yeni kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıran yardımsever gençler, şu ana kadar hayırseverlerin desteğiyle 45 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Proje Zaman İçinde Büyüdü

Projenin mimarlarından Ömer Osman Çiftçi (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de yetim olduğunu, çocukluğunda arife gecesinde bayramlık kıyafetlere sarılarak uyuduğunu anlattı.

İhtiyaç sahibi çocukların bayrama yeni kıyafetlerle girmesine vesile olabilmek için arkadaşlarıyla karar aldıklarını belirten Çiftçi, ilk zamanlar birkaç çocuğu giydirmeyi amaçladıklarını ancak zaman içinde sayının yükseldiğini kaydetti.

“Çocukların Boynu Bükük Kalmasın”

Bayramda yeni kıyafet giymenin çocuklar için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları söyledi:

“Ben de yetimim. Daha önce bir abi bana böyle bir bayramlık elbise hediye etmişti, çok etkilenmiştim. Arkadaşlarımla beraber bu konu üzerinde düşündük ve hep beraber bir yola çıktık. Arkadaşlarımla önce üç dört çocuk giydirmeyi düşünürken bugün elhamdülillah gerçekten yardıma ihtiyacı olan 45 çocuğa ulaştık. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Küçükken bir gün önceden bayramlıklar başucumuzda durur, bayram namazına giderken giyerdik. Herkesin üzerinde güzel bir elbise olurdu. Bayramlık gerçekten çocuklar üzerinde farklı bir psikolojik etkiye sahip. Bu bayram bizim ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahibi çocukların boyunları bükük kalmasın diye bu yardım kampanyasını başlattık.”