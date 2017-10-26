YÖK Başkanı'ndan Sınav Sistemi Açıklaması

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada üniversiteye giriş sınavı ile ilgili açıklamalar yaptı. 'Testlerle ilgili değişiklik olmaz' diyen Saraç, Sistemde yeni bir revizyon gündemde değil. Yeni sistem ile konsept değişiyor. Soru başına düşen süre artıyor" dedi.

Saraç yaptığı açıklamada; Başta meslek liseleri olmak üzere, İmam Hatiplerde ve diğer Fen Liselerinde mağduriyet söz konusu değil.