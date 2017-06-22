Yine Göç İdaresi Yine Zulüm!

HAKSÖZ HABER

İslami kimliklerine yönelik baskı ve zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan 2 kardeşimiz daha bin bir zorluğu aşarak kaçtıkları zindana geri postalandılar. Özbekistan’dan Türkiye sığınmış Erkin Avazov ve Abdullah Ermatov isimli 2 muhacir uzun bir süredir tutuldukları Aydın Yabancılar Şubesinden bu sabah apar topar İzmir üzerinden İstanbul aktarmalı olarak Taşkent uçağına bindirilip Özbekistan’a yollandılar. Yasal bir müdahale imkanının önüne geçmek için gizlice yürütülen deport etme işlemi sırasında avukatların duruma müdahale çabaları engellendi.

İzmir Göç İdaresi de bundan kısa bir süre önce de bir Tacik ve bir Özbek muhaciri ülkelerine teslim etmişti. Bu kardeşlerimizin burada ne tür bir akibetle karşılaştıkları henüz bilinmiyor. Mamafih daha önce teslim edilen 24 yaşındaki bir Özbek Müslümana Suriye’ye savaşmaya gittiği ithamıyla 28 sene hapis cezası verildiği biliniyor.