Yıllar Sonra İtiraf Etti: Irak'a Demokrasi İçin Gitmedik

Eski Başkan George W. Bush döneminde önce Ulusal Güvenlik Danışmanı, ardından da 2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Rice, 2003'teki Irak işgali ya da 2001'deki Afganistan işgalinin, bu ülkelere demokrasi getirme amaçlı yapılmadığını söyledi.

'BU BİR GÜVENLİK SORUNUYDU'

Brookings Enstitüsü'ndeki toplantıda konuşan Rice," Biz Irak'a demokrasiyi getirmek için değil, Saddam Hüseyin'i devirmek için gittik. Bu bir güvenlik sorunuydu" ifadelerini kullandı.

Rice "Ben hiçbir zaman Bush'un Irak ve Afganistan'a demokrasi getirmek için askeri gücü kullandığını söylemedim" ifadelerini kullandı.