Yıldırım: Rakka'da Doğrudan Operasyona Girmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, olası Rakka operasyonuyla ilgili "Askeri varlığı olacak, ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz. Prensipte anlaşılırsa tabii" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Malta ve Almanya ziyaretlerini takip eden basın mensuplarınca uçakta konuştu. Yıldırım, olası Rakka operasyonuyla ilgili "Askeri varlığı olacak ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkân ve kabiliyetler gözden geçiriliyor" dedi. Yıldırım'a sorulan sorular ve verdiği cevapların satır başları şöyle:

"Merkel ile görüşmeniz nasıl geçti?"

"İkili bölgesel, uluslararası konular ele alındı"

"DİTİP imamları meselesini konuştunuz mu?"

"Konuştuk. Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. Sürdürülmemesi gerekiyor bu meselenin. DİTİP aşırı akımları önleyen, islam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye Cumhuriyeti resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş. Casusluk gibi bir suçla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Münferit hatalar olduysa da zaten düzeltilir. "

"Merkel buna karşılık ne söyledi?"

"Merkel Türkiye'nin iç meselelerinin referandum süreci dahil, genel olarak Almanya'ya taşınmaması hususunda hassas. Bizim de zaten öyle bir amacımız yok. Hiç olmadı, gerek de yok zaten. Ben de bu durumun iki taraf için de, Türkiye için de Almanya için de geçerli olduğunu söyledim. Bir takım bölücü örgüt taraftarları rahatlıkla burada propoganda yapıyor. Türkiye aleyhine referandum hakkında acımasız paylaşımlarda bulunuyor, bunu hoş göremeyeceğimizi Merkel'e söyledim."

"Almanya'da miting düzenlenmesi konusunda bir sıkıntı var mı? Daha önce olmuştu?"

"Yok. Önceden yetkili birimlere bilgi vereceğiz. Sandık mahalleriyle ilgili de iki ülke yakın çalışma yapacak. "

"Merkel ile Suriye konusunda ne konuştunuz, ABD Başkan Yardımcısı'yla bir araya geleceksiniz, Rakka konusu gündemde.... Bu bağlamda hangi konuları ele aldınız?"

"Merkel'e Fırat Kalkanı faaliyetlerimizin hangi noktaya geldiğini anlattık. El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetiminin bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Pence yeniden bunu söyleyeceğim. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim."

"Almanya'daki FETÖ kaçaklarını Merkel ile konuştunuz mu?"

"Biz zaten talebimizi yapmıştık, tavrımızı ortaya koyduk. Bölücülerin buradaki faaliyetleri ile ilgili gerekli hassasiyetleri ve dosyaları zaten iletmiştik. "

"Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak? El Bab modeli mi işletilecek? TSK sahada olacak mı?"

"Amerika, Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada....Askeri varlığı olacak ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor. "

"Amerika da Rakka'da operasyona girmezse?"

"Amerika'nın her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz. "

"YPG ile girerse?"

"Ümit ediyoruz öyle bir karar vermezler. Olursa ABD ile ilişkilerde ciddi sorun olur. "

"Cumhurbaşkanı'nın ilk kez Suriye'de tünelin ucunda ışık göründü sözlerinden yola çıkarak siz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ile ilgili bir öngörüde bulunabiliyor musunuz?"

"Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle ateşkes başlatıldı. Ağır aksak yürüyor. Olayı Cenevre'ye taşıyıp, makul tarafları bir araya getirerek kalıcı siyasi durumu sağlamak gerekiyor. Ancak bu bugünden yarına bitecek bir iş değil. Barış için istek var bu iyi bir şey. Artık daha az insan ölüyor. Bu konuda Almanya'da daha fazla sorumluluk alabilir. En büyük bedeli ölen insanlardan sonra Türkiye ödedi. 911 km sınırı var. Mültecilere ev sahipliği yapıyor. "

Kaynak: Al Jazeera