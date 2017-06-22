Yıldırım Bozkurt ve 2 Müslüman Tahliye Edildiler!

Haksöz Haber

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davada tutuklulukları devam eden 4 kişiden 3’ü dün tahliye edildiler. Ortada hiçbir somut suç delili olmaksızın tamamen keyfi ithamlarla uzun bir tutukluluk sürecinin ardından çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklu yargılanan 7 kişiden 3’ü 30 Mayıs tarihinde tahliye edilmişlerdi.

Mahkeme dün verdiği ara kararla Yıldırım Bozkurt ile birlikte Metin Yıldız ve Cesur Alkan isimli Müslümanları da tahliye etti. Yıldırım Bozkurt’un tahliyesinin ardından ailesinin yanına Van’a gittiği öğrenildi.

Bu dosyada gençlerin avukatlığını üstlenen, aynı zamanda Hüdapar’ın Doğu Beyazıt’ta İlçe Başkanı da olan Avukat Sedat Duman konuya ilişkin olarak, aslında tahliyelerin sürpriz sayılmaması gerektiğini çünkü dosyanın baştan sona bomboş bir dosya olduğunu, gençlere yöneltilen ithamların tamamen afaki olduğunu söyledi.

Halen Orhan Akkuş isimli Müslümanın bu davada tutukluluğu devam etmekte. Hiçbir delil olmaksızın sekiz aydır cezaevinde tutulan bu kardeşimizin de bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.