Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Halep İçin Yardım Kermesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Halepli mağdurlar için yardım kermesi düzenlendi.

Haksöz Haber

Suriye’de altı yıldır devam eden savaş ve son zamanlarda Halep’in Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar tarafından yoğun bir şekilde kuşatma altında tutulmasından ötürü binlerce Suriyeli mağdur oldu.

Mağdur edilen bu Suriyelilerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde okuyan bir grup duyarlı genç, Türk Kızılayı çatısı altında kermes düzenleyerek yardım topladı.

26 Aralık 2016’da Etlik Batı Yerleşkesi’nde üniversitenin rektörü Prof. Dr. Metin Doğan’ın açılışını yaptığı yardım kermesi; 27 Aralık 2016’da Etlik Doğu ve Bilkent Yerleşkesi’nde, 28 Aralık 2016 ve 02 Ocak 2017’de Esenboğa Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Kermesin son gününde Esenboğa Külliyesi’ni ziyaret eden Kızılay Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu “Soğuk bir kış günü, bozkırın ortasında, yüreği ısıtan iyi insanlarla berabersiniz, şükredin hâlinize. Dünyayı bu insanlar kurtaracak.” diyerek kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen kermeslerden Halepli mağdurlar için 25.432,09 TL nakdi yardım toplandı. Emeği geçen herkese teşekkür edildi.