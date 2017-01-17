Yıldıray Oğur'a Turgay Oğur Üzerinden Linç Girişimi!

Yıldıray Oğur, dün, Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliği tasarısını gündemine taşıyan bir yazı kaleme alarak Başkanlık sistemi konusunda endişelerini dile getirdi. Ve kendilerine savcılık ve istihbaratçılığı görev edinmiş trollerin lincine maruz kaldı.

Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, dün, Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliği tasarısını gündemine taşıyan bir yazı kaleme alarak Başkanlık sistemi konusunda endişelerini dile getirdi.

Düzenleme ile TBMM'nin devre dışı bırakılacağını belirten Yıldıray Oğur, yazısının başlığına "Darbeciler Meclis’i neden bombalamıştı?" sorusunu taşıdı.

Tarih boyunca Meclis'te yaşanan mücadeleleri hatırlatan Yıldıray Oğur, "140 yıldır her şeye rağmen ayakta kalmış, artık başında gururla taşıdığı bir yara izi olan, onun hukukunu korumak için hukuk fakültesi öğrencilerinin kapısında şehit düştüğü Meclisimiz daha fazlasını hak ediyordu…" diyerek değişikliğe yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Yıldıray Oğur'un bu yazısının ardından enteresan gelişmeler yaşandı.

Medyadaki bir grup troll yazar tarafından hedef tahtasına oturtulan Yıldıray Oğur, kısa sürede organize bir trol saldırısının hedefi haline getirildi.

15 Temmuz gecesi evlerinde oturarak TV karşısında "dengeleri gözeten" bazı kalemler o gece tanklara karşı sokakta olan gazeteci Yıldıray Oğur'u "ajanlıkla", "vatan hainliği" ile suçladı!

Yıldıray Oğur'un bu köşe yazısı üzerine, FETÖ firarisi ağabeyi Turgay Oğur hakkındaki haberler de bir kez daha gündeme getirildi.

Kamuoyu tarafından, FETÖ'cü kimliği ve firari olduğu bilinen Turgay Oğur’un, 15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçtığına ilişkin haberler yeniden servis edildi.

Turgay Oğur'un, darbe girişiminin ardından eşi Neslihan Oğur ile Güney Afrika'ya kaçtığı iddiası sosyal medyada paylaşılarak, bu gelişme üzerinden Yıldıray Oğur hedef alınmak istendi.

Kardeşi 'FETÖ'den tutuklanan AK Parti'li Şaban Dişli hakkında tek kelime açıklaması olmayan Cem Küçük gibi isimler de, sosyal medyada, "Yıldıray Oğur da ajanlık yapmaktan vakit bulursa FETÖ'cü abisine yurda dönmesi için çağrı yapacaktır umarım." şeklinde mesajlar paylaştı.

Kaynak: Süperhaber.tv