“Yılda Üç Çanakkale Köprüsü Parası Sigaraya Gidiyor”

Patoloji uzmanı Prof. İbrahim Öztek, 2015 yılında Türkiye’de 15 milyar liranın sigaraya, 10 milyar liranın da sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine harcandığını söyledi. Öztek, bunun da üç Çanakkale Köprüsü anlamına geldiğini ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen “Sigara, Alkol, Uyuşturucu ve Spor” konulu konferansta konuşan Patoloji uzmanı Prof. İbrahim Öztek, Türkiye’de sigara yüzünden yılda 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, Öztek, kalp damar hastalıkları, enfarktüs ve akciğer kanserinin bir numaralı nedeninin sigara olduğunu, alkolün de mide ülseri, mide kanseri, karaciğer sirozu, hepatit ve karaciğer kanserine yol açtığını ifade etti.

Öztek, 2015 yılında Türkiye’de 15 milyar liranın sigaraya, 10 milyar liranın da sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine harcadığını duyurdu.

“2015’te 15 Milyar Sigaraya Gitti”

Sigara ve sigara kaynaklı kanserin tedavisi için Türkiye’de milyarlarca liranın harcandığını da dile getiren Öztek, şunları söyledi:

“2015’te Türk insanı bütçesinden 15 milyar lirayı sigaraya, 10 milyar lirayı da sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine harcadı. Uyuşturucu denilince konuya sigaradan başlanması gerekiyor. Birayla başlayan alkol alımları giderek alkol bağımlılığına dönüşüyor. Tinerle başlayan uyuşturucu kullanımı esrar, eroin, kokain, daha sonra da sentetik uyuşturucuların kullanımıyla insanın kendi eli ile felaketini hazırlıyor.”

“Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Yüzde 20’si Sigara Kullanıyor”

Öztek, sigara, alkol ve bağımlılığa neden olan diğer maddelerin kullanımıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Sigaraya başlama yaşı yüzde 3 oranında 7-13. Alkole başlama yaşı yüzde 5 oranında 9-13. Uyuşturucuya başlama yaşı yüzde 5 oranında 9-13. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 20’si sigara, yüzde 14’ü alkol kullanıyor. Bir yılda 400 kişi bonzai, bin kişi uyuşturucu kurbanı oluyor. AMATEM’e yılda 6 bin bonzai bağımlısı başvuruyor. Uyuşturucuya bağlı en yüksek ölüm oranı yüzde 49 ile İstanbul’da. İkinci şehir yüzde 10 ile Antalya, üçüncü ise yüzde 7 ile Adana.”