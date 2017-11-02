Yılanın Başı Enselenmiş!

HAKSÖZ HABER

Önceki hafta gözaltına alınmasından itibaren tüm Türkiye Osman Kavala’nın işlediği suçların listesiyle muhatap olmaya başladı. Neler yoktu ki listede? Osman Kavala’nın Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı tüm toplumsal, siyasal olayların, her türlü melanetin, casusluk faaliyetinin merkezinde yer alan bir isim olduğu açığa çıkmıştı. Bu kadar yoğun ve büyük hadiselerin mimarı, başaktörü olmakla suçlanan bir isme bugüne dek neden dokunulmadığını sormaya ise gerek yoktu elbette! Her şeyin bir sırası vardı ne de olsa!

Beklendiği üzere dün Osman Kavala tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ve bugün savcılık tarafından ne ile suçlandığı ortaya çıktı. Neler yoktu ki? Osman Kavala yememiş içmemiş darbe planlamış, bu maksatla FETÖ’den MLKP’ye, PKK’dan DHKP-C’ye kadar normalde birbiriyle yan yana gelmesi imkansız sayılan bilumum örgütü bir arya toplayıp yönlendirmişti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama istemli sevk yazısında, Kavala'nın, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye'' yönelik bir ayaklanma olan ve terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'nin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği, kamuoyunda "Gezi olayları"diye bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü” olduğu iddia edilmekteydi.

Sevk yazısında, Kavala'nın, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz'da Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıya katıldığı ve darbenin organizatörlerinden olduğu belirtilen Hanry Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir, şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı da kaydedilmişti.

Hakkında Savcılığın cebir yoluyla anayasal düzeni değiştirme suçlamasında bulunduğu Osman Kavala, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Tüm bu sansasyonel iddialar, suçlamalar, iliştirilmiş medya destekli yargı operasyonları size de Ergenekon sürecini çağrıştırmıyor mu?