YGS’ye Geç Kalanlar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurdu

Geç kaldıkları için YGS’ye giremeyen öğrenciler, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yaptı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamada, geç kaldığı için Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) giremeyen öğrencilerin, mağdur olduklarını belirterek, kuruma müracaatta bulundukları ifade edildi.

AA’nın aktardığına göre, açıklamada, başvurularında öğrencilerin, trafiğin yoğun olduğunu, aynı bahçe içinde aynı isimle ortaokul ve lisenin bulunması nedeniyle okulları karıştırdıklarını bildirdikleri kaydedildi.

Öğrencilerin, sınava 1-2 dakika gibi kısa süre geç kaldıklarını, sınava alınmayarak, emeklerinin hiçe sayıldığını, okuma haklarının ellerinden alındığını belirttikleri vurgulandı.

Açıklamada, kabul edilen başvuruların, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde inceleneceği bildirildi.