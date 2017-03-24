“YGS’ye Geç Kalanlar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Rapor Hazırlıyor”

»Ana Sayfa»Eğitim
24.03.2017 10:01
“YGS’ye Geç Kalanlar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Rapor Hazırlıyor”
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerin şikâyetleriyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) çalışma yaptığını belirterek “KDK raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erbaa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Umuda Mektup” programına katıldı.

AA’da yer alan habere göre, programın ardından Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım’ı ziyaret eden Bakan Yılmaz, gazetecilerin, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerle ilgili sorusu üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) rapor hazırladığını söyledi.

Çalışmanın sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “KDK’nın raporu henüz çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra KDK tarafından verilen raporların, hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lâzım. Bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. ‘KDK raporu bir çözüm olacaktır.’ diye düşünüyorum. KDK çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var. Başkanı ve üyeleri, her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar, bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı, ‘Yeni bir sınav yap.’ denildiğinde acaba önde, arkada sıralama önemli biliyorsunuz. KDK raporunu beklemek lâzım.” değerlendirmesinde bulundu.

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