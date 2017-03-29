YGS’de Doğru Ortalaması Türkçe ve Matematikte Düştü

»Ana Sayfa»Eğitim
29.03.2017 20:58
YGS’de Doğru Ortalaması Türkçe ve Matematikte Düştü
ÖSYM’nin açıkladığı YGS sonuçlarına göre adayların bu yıl Türkçe ve Matematik testlerinde doğru ortalamaları geçen yıla göre düştü.

Üniversiteye geçişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları önceki gün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava dair sayısal bilgileri de paylaştı.

Aadaylara YGS’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerinden 40’ar soru sorulmuştu.

Al Jazeera’nin derlediği bilgilere göre, adayların en düşük test ortalamaları bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Matematik ve Fen Bilimleri’nde. Geçen yıla göre üç derste test ortalamaları biraz daha düştü.

Türkçe testinde doğru ortalaması 2016’da 19 iken bu yıl 17. Temel Matematik testinde geçen sene 7,8 olan test ortalaması bu yıl 5, Fen Bilimleri testinde doğru ortalaması 4,6 ile geçen yılla aynı.

Bir tek Sosyal Bilimler testinde doğru ortalaması yükseldi. Geçen sene 10,7 olan doğru sayısı bu yıl 12 oldu.

ygs_2016_2017_dogru_ortalamasi_al_jazeera.jpg

15 Dakika Kuralı Sınava Girmeyen Sayısını Yükseltti

Açıklamaya göre, YGS’ye giren 2 milyon 162 bin 895 adayın 2 milyon 116 bin 604’ünün sınavı geçerli sayıldı. 1457 adayın sınavı, kopya ve sınav kurallarına uymadığı için geçersiz sayıldı. Geçen yıl sınavı iptal edilen aday sayısı 473’tü.

Geçen yıl çeşitli nedenlerle 61 bin 482 aday sınava giremezken bu yıl 102 bin 949 aday sınava girmedi. Bu yıl sınav saati olan 10.00’dan 15 dakika önce salonda olma şartı nedeniyle pek çok öğrenci sınava yetişse bile, 9.45’te sınav salonuna gelmediği için sınava alınmamıştı. Bu kuralın sınava girmeyen aday sayısını arttırdığı öngörülüyor.

Yüzde 70, 180 Barajını Aştı

YGS’ye giren adayların yüzde 89,93’ü 150 puan ve üstü aldı. Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan Lisan Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girebilmek için 180 barajını aşan öğrenci oranı ise yüzde 70,91 oldu.

LYS’ye Başvuru Nisanda

YGS’den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular 4 Nisan’da başlayacak ve 17 Nisan’a kadar sürecek. LYS, 10 Haziran’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak. 11 Haziran’da LYS-1 Matematik, 17 Haziran’da LYS-2 Fen Bilimleri, aynı gün saat 14.30’da LYS-5 Yabancı Dil, 18 Haziran’da da LYS-3 Edebiyat-Coğrafya sınavları yapılacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Üniversite Tercihlerinde En Çok Hangi Bölümlere Rağbet Var?26 Mart 2017 Pazar 14:22
  • İş Bulma İhtimali En Yüksek Meslek Veterinerlik25 Mart 2017 Cumartesi 14:51
  • MEB'den Ek Öğretmen Ataması Açıklaması24 Mart 2017 Cuma 21:28
  • “YGS’ye Geç Kalanlar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Rapor Hazırlıyor”24 Mart 2017 Cuma 10:01
  • “Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”19 Mart 2017 Pazar 12:11
  • YGS’ye Geç Kalanlar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurdu17 Mart 2017 Cuma 17:44
  • Açık Öğretim Okulları Sınavları Hafta Sonu Yapılacak17 Mart 2017 Cuma 15:03
  • Sudan FETÖ Okullarını Maarif Vakfına Devretti16 Mart 2017 Perşembe 23:29
  • ÖSYM, KPSS Ücretlerini Yeniden Belirledi15 Mart 2017 Çarşamba 20:38
  • YGS'de Kopya Çekmeye Çalışan 5 Kişi Düzenekle Yakalandı14 Mart 2017 Salı 19:48
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim