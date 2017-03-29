YGS’de Doğru Ortalaması Türkçe ve Matematikte Düştü

ÖSYM’nin açıkladığı YGS sonuçlarına göre adayların bu yıl Türkçe ve Matematik testlerinde doğru ortalamaları geçen yıla göre düştü.

Üniversiteye geçişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları önceki gün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava dair sayısal bilgileri de paylaştı.

Aadaylara YGS’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerinden 40’ar soru sorulmuştu.

Al Jazeera’nin derlediği bilgilere göre, adayların en düşük test ortalamaları bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Matematik ve Fen Bilimleri’nde. Geçen yıla göre üç derste test ortalamaları biraz daha düştü.

Türkçe testinde doğru ortalaması 2016’da 19 iken bu yıl 17. Temel Matematik testinde geçen sene 7,8 olan test ortalaması bu yıl 5, Fen Bilimleri testinde doğru ortalaması 4,6 ile geçen yılla aynı.

Bir tek Sosyal Bilimler testinde doğru ortalaması yükseldi. Geçen sene 10,7 olan doğru sayısı bu yıl 12 oldu.

15 Dakika Kuralı Sınava Girmeyen Sayısını Yükseltti

Açıklamaya göre, YGS’ye giren 2 milyon 162 bin 895 adayın 2 milyon 116 bin 604’ünün sınavı geçerli sayıldı. 1457 adayın sınavı, kopya ve sınav kurallarına uymadığı için geçersiz sayıldı. Geçen yıl sınavı iptal edilen aday sayısı 473’tü.

Geçen yıl çeşitli nedenlerle 61 bin 482 aday sınava giremezken bu yıl 102 bin 949 aday sınava girmedi. Bu yıl sınav saati olan 10.00’dan 15 dakika önce salonda olma şartı nedeniyle pek çok öğrenci sınava yetişse bile, 9.45’te sınav salonuna gelmediği için sınava alınmamıştı. Bu kuralın sınava girmeyen aday sayısını arttırdığı öngörülüyor.

Yüzde 70, 180 Barajını Aştı

YGS’ye giren adayların yüzde 89,93’ü 150 puan ve üstü aldı. Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan Lisan Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girebilmek için 180 barajını aşan öğrenci oranı ise yüzde 70,91 oldu.

LYS’ye Başvuru Nisanda

YGS’den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular 4 Nisan’da başlayacak ve 17 Nisan’a kadar sürecek. LYS, 10 Haziran’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak. 11 Haziran’da LYS-1 Matematik, 17 Haziran’da LYS-2 Fen Bilimleri, aynı gün saat 14.30’da LYS-5 Yabancı Dil, 18 Haziran’da da LYS-3 Edebiyat-Coğrafya sınavları yapılacak.