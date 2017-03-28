ÖSYM tarafından, 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen YGS sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından, 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM, değerlendirme işlemleri tamamlanan YGS sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

YGS'ye 2 Milyon 162 Bin Aday Girdi

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) sonuçlarına göre, YGS'ye giren 2 milyon 162 bin 895 adaydan 2 milyon 161 bin 438'inin puanı hesaplandı.

ÖSYM istatistiklerine göre, ÖSYS'ye başvuran 2 milyon 265 bin 844 adaydan 102 bin 949'u başvurusunu yapıp sınav ücretini ödediği halde sınava girmedi. Bu yılki YGS'de 103 bin 492 aday ise başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini ödemediği için sınava girmedi.

Lise son sınıf öğrencileri arasında geçen yıl 4 bin 622 aday başvurusunu yapıp sınav ücretini ödediği halde sınava girmezken bu yıl bu rakam 8 bin 976 oldu.

Sınava giren adaylardan 2 milyon 161 bin 438'inin puanı hesaplandı, bin 457 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Herhangi bir puan türünde 150 ve üzeri puan alan aday sayısı 1 milyon 846 bin 845 iken 180 ve üzeri puan alan aday sayısı 1 milyon 506 bin 479 oldu.

Testlerin ortalamaları

Bu yılki YGS adaylarının Türkçe, temel matematik ve fen bilimleri testlerindeki ortalamaları, geçen yılki ortalamalara göre düştü; sosyal bilimler testindeki ortalama ise yükseldi.

Sınavda puanı hesaplanan adayların, Türkçe testinden ortalamaları 17,278, standart sapmaları 8,758, sosyal bilimlerden ortalamaları 12,308, standart sapmaları 7,67, temel matematikten ortalamaları 5,128, standart sapmaları 7,456, fen bilimlerinden ortalamaları 4,611, standart sapmaları 7,594 oldu.

Adayların yüzde 47,60'ı kız, yüzde 52,40'ı erkek

YGS adaylarının yüzde 47,60'ını kızlar, yüzde 52,40'ını erkekler oluşturdu. Kız adayların yüzde 88,60'ı 150 ve üzerinde, yüzde 73,72'si 180 ve üzerinde, erkek adayların ise yüzde 82,58'i 150 ve üzerinde, yüzde 66,04'ü 180 ve üzerinde puan aldı.

Adayların yüzde 43,99'u son sınıf öğrencisi

Adayların yüzde 43,99'unu lise son sınıf öğrencileri, yüzde 28,02'sini lise mezunları, yüzde 18,68'ini üniversite öğrencileri, yüzde 7,81'ini üniversite mezunları, yüzde 1,50'sini de yüksek öğrenimden kaydı silinenler oluşturdu.

LYS başvuruları

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak.

YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.