YGS Günü İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS), öğrenci ve görevlilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin teklif onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) toplu ulaşım araçlarının sınava girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini görüştü.

AA’da yer alan habere göre, AK Parti ve CHP Grubunun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, YGS’ye girecek öğrencilerle görevliler, İstanbul’da hizmet veren İETT Otobüsleri, Metrobüs, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metro, Füniküler, Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek.

Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.