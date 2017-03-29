YGS Birincisi Bingöl’den Çıktı
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl’e büyük gurur yaşattı.
YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6’da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının mutluluğunu yaşıyor.
Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya’yı başarısından dolayı tebrik etti.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Abdulaziz Döger, öğrenim gördüğü okulun kurucu müdürü Nizamettin Etdöger ve okul müdürü Abdulsabur Şığva, Kaya ailesini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.
“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Gitmek İstiyorum”
Kaya, başarıya giden süreci AA muhabirine anlattı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecan ve merakla beklediğini belirten Kaya, birinci olacağını hiç düşünmediğini söyledi.
“Önemli olan çok çalışmak değil, düzenli ve planlı çalışmaktır.” diyen Kaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne gitmek istediğini söyledi.
Bingöl Milli Eğitim Şube Müdürü Döger de yaptığı açıklamada, “Daha önce Bingöl’de böyle bir başarı elde edilmemişti. İlk defa bir öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu son derece önemli ve sevindirici bir başarı.” ifadelerini kullandı.
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