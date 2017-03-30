YGS Birincisi Ahsen Kaya’nın Okulunun İsmi Yok mu?
HAKSÖZ HABER
YGS sonuçları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren öğrenciler gündem oldu. Bu yıl birincinin Bingöl gibi küçük bir ilden çıkması ve üstelik de başörtülü bir öğrenci olması çok daha dikkat çekiciydi. Ahsen Zeynep Kaya Matematik, Fen, Türkçe testlerinde 40’ar sorunun tamamını, Sosyal testinde ise 38 doğru yaparak gerçekten büyük bir başarıya imza atmıştı.
Fakat bu yıl ilk kez birincinin ismini haber yapan medya organlarında devam ettiği okulunun ismini göremedik. Biraz da okul yarışı, rekabeti içerdiği bilinen bu imtihanda birincinin okulunun isminin hiç zikredilmemesi gerçekten garip değil miydi?
Öyle ya her yıl kazanan öğrencilerle birlikte devam etikleri ya da mezun oldukları okulların isimleri de başarılı kurumlar olarak öne çıkmıyor muydu? Ne ilginçtir ki, biz örneğin bu yıl ikinci olan öğrencinin Ankara TED Koleji öğrencisi olduğunu öğrenebiliyorduk ama ne hikmetse birincinin okulu sadece ‘özel bir eğitim kurumu’ şeklinde geçiliyordu.
Bu durumun acaba Ahsen Zeynep Kaya’nın Hürriyet Kolejinin öğrencisi olmasıyla bir ilgisi olabilir miydi? Bilindiği üzere Hürriyet Koleji Zehra Vakfı’na bağlı bir eğitim kurumu.
Anlaşılan o ki, memlekette sert seyreden cemaat alerjisi dini bir gruba ait bir okulun isminin öne çıkmasını bir tedirginlik unsuruna dönüştürmüş halde! Muhtemelen bu yüzden medyada yer alan haberlerde okulun müdüründen, kurucusunun isminden bahsedildiğinde dahi okulun ismi hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Bu tavrı mazur görmek, yadırgamamak mümkün değil. Yapılan şey açık bir haksızlık, gereksiz bir işgüzarlık.
Biz kendi adımıza Zeynep Kardeşimizle birlikte Hürriyet Koleji’ni de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- YGS Birincisi Ahsen Kaya’nın Okulunun İsmi Yok mu?
- Batı İstihbaratı AK Parti-Kemalistler İttifakını Bozmaya Çalışıyormuş!
- Vatan İçin Her Şey ‘Teferruat’ Görülebilir mi?
- Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?
- Haley: Esed ve İran Suriye Krizinin Çözümü Önünde Büyük Bir Engel
- Âdem Tür müdür?
- ABD'de Robotlar İnsanları İşinden Ediyor
- Adalet Bakanı Bozdağ: "Birileri Öksüz'ü Türkiye'de Saklıyor"
- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı
- Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu
- Haley: Esed ve İran Suriye Krizinin Çözümü Önünde Büyük Bir Engel
- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı
- Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?
- Ve Sonunda Şaban Dişli de Sahnede Yerini Aldı!
- ABD Büyükelçiliği: Evet, Adil Öksüz’ü Aradık
- YGS Birincisi Bingöl’den Çıktı
- İşgal Komutanı: IŞİD Varken, Bizim Katliamlarımızı Neden Görüyorsunuz?
- Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'
- ABD Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı Tutukladı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim