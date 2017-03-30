YGS Birincisi Ahsen Kaya’nın Okulunun İsmi Yok mu?

»Ana Sayfa»Analiz
30.03.2017 14:28
YGS Birincisi Ahsen Kaya’nın Okulunun İsmi Yok mu?
​​​​​​​Bingöllü Ahsen Zeynep Kaya’nın bu yıl YGS’de büyük bir başarı göstererek birinciliği elde ettiğine dair haberlerde okulunun isminin hiçbir şekilde yer almaması garip değil mi?

HAKSÖZ HABER

YGS sonuçları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren öğrenciler gündem oldu. Bu yıl birincinin Bingöl gibi küçük bir ilden çıkması ve üstelik de başörtülü bir öğrenci olması çok daha dikkat çekiciydi. Ahsen Zeynep Kaya Matematik, Fen, Türkçe testlerinde 40’ar sorunun tamamını, Sosyal testinde ise 38 doğru yaparak gerçekten büyük bir başarıya imza atmıştı.

Fakat bu yıl ilk kez birincinin ismini haber yapan medya organlarında devam ettiği okulunun ismini göremedik. Biraz da okul yarışı, rekabeti içerdiği bilinen bu imtihanda birincinin okulunun isminin hiç zikredilmemesi gerçekten garip değil miydi?

Öyle ya her yıl kazanan öğrencilerle birlikte devam etikleri ya da mezun oldukları okulların isimleri de başarılı kurumlar olarak öne çıkmıyor muydu? Ne ilginçtir ki, biz örneğin bu yıl ikinci olan öğrencinin Ankara TED Koleji öğrencisi olduğunu öğrenebiliyorduk ama ne hikmetse birincinin okulu sadece ‘özel bir eğitim kurumu’ şeklinde geçiliyordu.

Bu durumun acaba Ahsen Zeynep Kaya’nın Hürriyet Kolejinin öğrencisi olmasıyla bir ilgisi olabilir miydi? Bilindiği üzere Hürriyet Koleji Zehra Vakfı’na bağlı bir eğitim kurumu.

Anlaşılan o ki, memlekette sert seyreden cemaat alerjisi dini bir gruba ait bir okulun isminin öne çıkmasını bir tedirginlik unsuruna dönüştürmüş halde! Muhtemelen bu yüzden medyada yer alan haberlerde okulun müdüründen, kurucusunun isminden bahsedildiğinde dahi okulun ismi hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Bu tavrı mazur görmek, yadırgamamak mümkün değil. Yapılan şey açık bir haksızlık, gereksiz bir işgüzarlık.

Biz kendi adımıza Zeynep Kardeşimizle birlikte Hürriyet Koleji’ni de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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