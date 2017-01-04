YGS Başvuruları Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesi “http://www.osym.gov.tr” adresinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzuna göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve 160 dakika sürecek.
YGS’ye başvurular, bugünden itibaren 18 Ocak’a kadar yapılabilecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, 18 Ocak saat 23.59’da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak, son gün olarak belirlendi.
2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için aday başvuru kayıt bilgilerinin dökümünün saklanması istendi.
Başvurunun Geçerli Olması İçin Sınav Ücretini Yatırmak Şart
Başvuru bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne girilmesi 2017 ÖSYS’ye başvuru için yeterli olmayacak. Sınav ücreti süresi içinde yatırılmadığı takdirde başvuru tamamlanmamış olacağından, sisteme girilen başvuru bilgileri geçersiz sayılacak.
Sınava başvuru için ayrıntılı bilgiler, 2017 ÖSYS Kılavuzu’nda yer alıyor.
Kaynak: AA
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