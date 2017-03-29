YGS Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

»Ana Sayfa»Eğitim
29.03.2017 11:39
YGS Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
YGS'ye giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularına verdikleri yanıtları https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek.

ÖSYM tarafından, 12 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (2017-YGS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları https://ais.osym.gov.tr adresinden adayların bilgisine sunuldu. Sınava giren adaylar, sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar soruların doğru cevabını inceleyebilecek

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya cevabı da inceleyebilecekler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.

AA

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