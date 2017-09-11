Yetkililer Özbek Muhacirlerin Ölüme Gönderilmesine ‘Dur’ Diyecek mi?

Daha önce kamuoyu oluşturularak iadesi engellenen kardeşlerimizin de bu iade edilen yedi kişi arasında yer aldıklarına dikkat çeken Bahadır Kurbanoğlu, özellikle de Özbekistanlı Müslüman muhacirlerin Geri Gönderme Merkezlerinde çeşitli haksızlıklara maruz kaldığını ve bazı yetkililerin işgüzarca tutumları sonucunda bile bile ölüme gönderildiklerini söyledi.

Son olarak 7 Özbek kardeşimizin bir uçakla geri gönderildiklerini belirten Bahadır Kurbanoğlu, "Bu işkenceciler hakkında soruşturma başlatılacak mı? Bu zulüm daha nereye kadar devam edecek? Daha önce devlet tarafından ‘özgürlük savaşçıları’ olarak nitelenen bu insanlar neden şimdi ‘terörist’ muamelesiyle ülkelerine gönderiliyor? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Allah'ın sünnetini ve devletin de yasalarını çiğneyen bu bürokratik kadrolara karşı ne tür önlemler almayı düşünüyor?” sorularını sordu.

Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili değerlendirmesini aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz: