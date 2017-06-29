Yetişin, Ey Taife-i Laicus! Eğitim, ‘Varsayım’ Temelinden Kurtarılıyormuş!

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Teori / ‘theory’, latin dillerinden bir kelime.. Nazariye ya da daha yeni deyimle, varsayım demek.. Nazariye veya teori’den, varsayımdan söz edilen yerde kesinlik yoktur, ihtimaller söz konusu olabilir ancak.. İnsanların inanç, düşünce çerçeve ve kapasitelerine, müşahede ve idrak güçlerine veya bakış açılarına göre, tek bir konuda yığınla farklı anlayışları olabilir; durulan, bakılan yere göre farklı görüşler veya kanaatler serdedilebilir.

‘Ateist’ olduğunu söyleyen ve militer-kemalist kafalı bir ünlü profesör de, kısaca, ‘yaratıklar zaman içinde gelişip bünyevî değişikliklere uğradığı gibi, insan nesli de maymunların şekil değiştirmesiyle ortaya çıkmıştır.’ şeklinde özetlenebilecek olan ve 175 yıl öncelerde ing. Araştırmacısı Charles Darwin tarafından ileri sürülen ‘Evrim teorisi’nin reddedilmesini, ‘korkunç bir cehalet ve bilimdışılık’ olarak niteliyor.

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