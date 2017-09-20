Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı, Madde Bağımlılığı ve Karşı Mücadeleyi Anlattı

Radyo Selam’da Zafer Burakmak’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Yahya Öger, madde bağımlılığıyla mücadelenin en önemli ayağının aileler olduğunu belirtti ve “Madde bağımlılığı sadece Diyarbakır’ın değil tüm Türkiye’nin hatta dünyanın başına en büyük bela ve musibettir” dedi.

Ailelerin bu konuyu kendi çocuklarının yakalanma riski üzerinden ciddi tahlil etmeleri gerektiğini belirten Öger, “Çocuklarımız, bölgenin kültüründen kaynaklı bir özelliğimizden dolayı, uzatılan, teklif edilen şeylere hayır diyemiyorlar. Bir seferlik diye başkaları tarafından teklif edilen zararlı maddelerde bile bu bir zaaf olarak kullanılıyor. Bu nedenle çocuklara ‘hayır’ demeyi de öğretmemiz gerekiyor. İstenmeyen bir durumda çocuk hayır demeli ve gelip ailesine haber verebilmeli. Aile bu ilişki tarzını çocuğuyla mutlaka kurmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yeşilay olarak Diyarbakır’da yürütülen çalışmalara da değinen Öger, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı kapsamında rehber öğretmenlere eğitim verildiğini belirtti. Diyarbakır’da bugüne kadar toplam 1200 rehber öğretmene eğitim verdiklerini belirten Öger, öğretmenlerin madde kullanımına şahit olduklarında ‘ben kendi işime bakarım’ deme lükslerinin olmadığını kaydetti.

Okul etraflarının uyuşturucu tacirlerinden temizlenmesi için bir irade olmasının yanında halkın da destek vermesi gerektiği belirtildi. Öger, bu işleri yapan tacirlerin 155 Polis hattına şikayet edilmesi gerektiğini belirterek "bu konuda ben muhbir miyim' gibi bir yanlışa düşülmemeli. Uyuşturucu söz konusu olduğu zaman bunun belası sizin, bizim de çocuklarımıza da sıçrayabilir. Bu tür işleri yapanların görüldüğü an şikayet edilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR ÇABANIN OLMASINA RAĞMEN DİYARBAKIR’DA HALA BİR AMATEM YOK

Yine camilerden, AVM’lere kadar çeşitli sunumlar yaptıklarını, broşürler dağıttıklarını belirten Öger, toplumda temel hedefin önleyici bir bilinç oluşturmak olduğunu belirtirken, bunun yanında bu belaya düşmüş gençlerimizin de kurtarılmalarına yönelik çabaların artarak devam ettiğini söyledi. Madde bağımlısı çocukları olan ailelerin hiç çekinmeden gerekli yerlere başvurması gerektiğini belirten Öger, bu kapsamda Diyarbakır Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (ÇEMATEM) gerekli tedavilerin verildiğini söyledi. Yetkililerin bu konularda oldukça hassas oldukları ve mücadele çıtasını yükselttiğini belirten Öger, Diyarbakır’da hala bir Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’nin (AMATEM) olmayışını ise büyük bir eksiklik olarak tanımladı. Öger, AMATEM için bir irade oluşmasına rağmen yaklaşık dört yıldır bir türlü arsa tahsisinin bile gerçekleşmediğini belirtti ve özellikle kentteki İslami STK’ların talepleri ile baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.

İslami Sivil Toplum Kuruluşlarının madde bağımlılığına karşı mücadelede daha aktif rol almaları gerektiğini belirten Öger, toplumda yaygınlaşan bu belanın herkesin çocuklarını tehdit ettiğini söyledi.