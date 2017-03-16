Yerel Gazetede Bile Yer Bulmayan Adam 1 Milyon Tirajlı Gazetede Yer Buluyorsa

Sivas’ın yerel gazetesinde bile gündem olamayan adama, 1 Milyon tirajlı Algemeen Dagblad 2 tam sayfa ayırıyorsa, bu işte masumiyet aramak saflık olsa gerek…

HAKSÖZ HABER AK Parti kurucuları arasında yer alan daha sonra çıkar çatışmaları sonrası ayrılan Abdullatif Şener, CHP ve HDP ile birlikte Avrupa’da “Hayır!” turunda. Avrupa medyasının Türkiye’de gündeme bile alınmayan kişileri milyon tirajlı gazete ve dergilerin manşetlerine alması, Avrupa'nın arka plandaki niyetini ortaya koymakta. Hollanda’da yayınlanan 1 milyon tirajlı Algemeen Dagblad gazetesi Abdullatif Şener’e tam 2 sayfa ayırmış: