Yer Altı Hastanesindeki Halepliler de Tahliye Edildi

»Ana Sayfa»Suriye
22.12.2016 12:22
Yer Altı Hastanesindeki Halepliler de Tahliye Edildi
Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusunda, Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfı’nca kurulan hastanedeki 25 hasta ve yaralı, güvenli bölgelerdeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Suriye’de Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundaki yer altı hastanesinde kalan hasta ve yaralılar da tahliye edildi.

Biz Ümmetiz Platformu Temsilcisi Abdülhamit Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Vakfı iş birliğiyle aylar öncesinde Halep’te 25 yataklı yer altı hastanesi kurduklarını söyledi.

“İnsanlar Büyük Sıkıntılar Yaşadı”

Kuşatma altında hayatlarına devam etmek zorunda kalan, çatışma ve hava saldırılarında yaralanan veya hasta olan Haleplilerin burada tedaviye alındığını anlatan Altıntaş, “Hemen hemen her gün hava saldırılarına maruz kalan Halep’te insanlar büyük sıkıntılar yaşadı. Bölgedeki güvenlik tedbirleri kapsamında açtığımız hastanemiz, yer seviyesinden 2 kat aşağıya kuruldu ve uzun süre bölgedeki çok sayıda hasta ile yaralıya hizmet etti.” dedi.

Yer altı hastanesindeki 25 hasta ve yaralının da güvenli bölgelere tahliye edildiğini dile getiren Altıntaş, “Yaralı ve hastalardan durumları ağır olan bazıları Türkiye’ye, diğerleri ise İdlib’deki güvenli noktalara getirildi.” bilgisini verdi.

“Ambulans Desteği, Tahliyede Önemli Rol Oynadı”

Altıntaş, Halepli ailelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha önce hayata geçirilen “Bir Ambulans Bin Yaşam” kampanyasının, sivil ve yaralıların Halep’ten tahliyesine büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Altıntaş, “Bölgeye gönderilen ambulanslarımız, yaralı ve sivillerin güvenli tahliyesinde aktif görev aldı. Haleplilerin sağlık alanında ihtiyaçlarını gideren 47 ambulans, yine onların özgürlüklerine kavuşmasında önemli rol üstlendi. Geçtiğimiz aylarda Halep’teki 3 ambulansımız ise varil bombasıyla vuruldu.” diye konuştu.

Altıntaş, “Halep Yardım Bekliyor” kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi ailelere destek verdiklerini vurguladı.

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