  1. WEB TV

  2. GRUP YÜRÜYÜŞ

  3. Yepyeni Bir 15 Temmuz Albümü: Temmuz Türküsü

Yepyeni Bir 15 Temmuz Albümü: Temmuz Türküsü

Mehmet Ali Aslan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen şanlı direnişin ilk sene-i devriyesini yeni bir albümle selamlıyor.

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Yepyeni Bir 15 Temmuz Albümü: Temmuz Türküsü
Yepyeni Bir 15 Temmuz Albümü: Temmuz Türküsü
Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!
Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!
Mehmet Ali Aslan'dan, Ramazan Coşkusunu Anlatan Yeni Bir Ezgi
Mehmet Ali Aslan'dan, Ramazan Coşkusunu Anlatan Yeni Bir Ezgi
Senin İçin | Cezaevlerindeki Kardeşlerimize
Senin İçin | Cezaevlerindeki Kardeşlerimize
Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti
Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti
Mehmet Ali Aslan’dan Halep İçin Yeni Beste
Mehmet Ali Aslan’dan Halep İçin Yeni Beste
Halk Geliyor / Grup Yürüyüş
Halk Geliyor / Grup Yürüyüş
Ramazan / Mehmet Ali Aslan
Ramazan / Mehmet Ali Aslan
Suriye Direnişi 6 Yaşında -Ölmedik Biz Daha!-
Suriye Direnişi 6 Yaşında -Ölmedik Biz Daha!-
İşaret Diliyle Özgürlüğü Anlattılar
İşaret Diliyle Özgürlüğü Anlattılar