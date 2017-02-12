Yenidoğan Yoğun Bakımlarında Annelere Özel Bölüm

»Ana Sayfa»Sağlık
12.02.2017 13:47
Yenidoğan Yoğun Bakımlarında Annelere Özel Bölüm
Sağlık Bakanı Akdağ, yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de yer alabileceği bölümlerin olacağını belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoğanın, annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan, yenidoğan yoğun bakımlarında anne ve bebeğin bir arada olacağı bölümleri yeni yapılacak hastanelerde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Annenin bebeğinden hiçbir şartta uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Anneyi yeni doğandan niye uzak tutuyoruz? Bugün Avrupa ve Amerika'da her yerde anne ve bebek bir arada tutuluyor. Her yenidoğanın annesinin çoğu zaman yanında kalabileceği şekilde mekanlar yapılmalı. Bu durumda bebekle anne de yakınlaşmış olur." ifadesini kullandı.

Mevcut hastanelerde bunun için yer olmadığına dikkati çeken Akdağ, yeni yapılacak hastanelerde yenidoğan yoğun bakımlarında annelerin de kalabileceği özel bölümlerin yapılmasını planladıklarını dile getirdi.

"YENİDOĞANDA ANNELERE ÖZEL CAMEKANLI BÖLÜM"

Akdağ, yenidoğan yoğun bakım servislerinin içeriye kısıtlı olarak girilip çıkılan yerler olduğunu aktararak, "Uluslararası standartlar tutturulduğu zaman, 'burası iyi bir yenidoğan yoğun bakım merkezi' diyoruz. Onların içinde tedavi gördükleri kuvözler küçükse de alanı büyük tutup camlı bölmelerle ayırmak şartıyla annelere de orada bir yer verebiliriz. 24 saat kalamayabilir ama günün belli bir saatini orada geçirebilir. Ben bunda bir mahsur görmüyorum. Eski gelenekle gelen bir alışkanlık var. Ben bunun yeni hastanelerde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Akdağ, şehir hastanelerinde erişkin ve bebek yoğun bakımlarında her hastaya ayrı bir camekanlı bölüm yapıldığına işaret ederek, "Hemşirenin ya da doktorun sürekli gözetleyebileceği alanlar onlar ama ailenin bir üyesinin de zamanının bir bölümünü hastasının yanında geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Yeni hastane projelerinde, yenidoğanlar için bunu çok fazla oluşturmamışız ama bundan sonrakilerde yenidoğanlar için bunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarına karşı hastaların çok dikkatli korunması gerektiğinin altını çizen Akdağ, "Enfeksiyonu kim bulaştırır derseniz, enfeksiyonu bulaştırma riski en yüksek olan kişiler sağlık personelidir. O yüzden el yıkamaya çok önem veririz. Hastadan hastaya geçerken kullandığımız malzemeleri değiştiririz ki hastane enfeksiyonlarını, dirençli mikropları yaymayalım. Dışardan tek bir hasta ile ilgilenebilecek bir yakının böyle bir riski sıfır. Bir kişiyle ilgilenecek, inşallah bunu yapacağız." dedi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yargıtay: Doktorlar İçin 'Hafif' Kusur da Kusur Sayılmalı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:06
  • Türkiye Obezitede Onuncu Sırada29 Ocak 2017 Pazar 13:01
  • Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem26 Ocak 2017 Perşembe 17:16
  • Suriyeli Doktorlara 'Özel' Çalışma İzni26 Ocak 2017 Perşembe 14:25
  • Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek26 Ocak 2017 Perşembe 12:05
  • Önce Test Sonra Antibiyotik23 Ocak 2017 Pazartesi 23:05
  • İlaç Stoku Yapan Eczanelere Ceza Geliyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:24
  • Türkiye'nin İlk Şehir Hastanesi Yozgat’ta Hizmete Giriyor15 Ocak 2017 Pazar 21:17
  • Nutella İçin Bakan Faruk Çelik'ten Talimat Geldi14 Ocak 2017 Cumartesi 13:36
  • Uyuşturucu Maddeler Listesine 25 Kimyasal Madde Daha Eklendi12 Ocak 2017 Perşembe 11:01
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim