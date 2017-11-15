Yeni Zelanda’dan Papua Yeni Gine’deki Göçmenlere Destek

AA’nın Radyo Yeni Zelanda’ya dayandırdığı haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları için gittiği Filipinler’de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.

Ardern, Avustralya’ya teknelerle gelen göçmenlerin gönderildiği Papua Yeni Gine’nin (PNG) Manus Adası’nda bulunan ve 31 Ekim’de resmen kapatılan gözaltı merkezindeki göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 3 milyon dolar yardımda bulunacaklarını ve yardımların, göçmenlerin Manus Adası’nda kalacakları süre içerindeki ek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.

Ardern, Göçmen Alma Teklifini Yeniledi

Görüşmede Turnbull’a merkezdeki göçmenlerden 150’sini ülkesine kabul etme teklifini yinelediğini ve bazı olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirten Ardern, “Yetkililerimiz, Avustralyalı yetkililerle çalışmaya devam edecek ve Avustralya’nın bu teklifi kabul etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olacağız. Bu seferki teklifimizde birkaç yıldır yaptıklarımızdan daha fazla ilerleme kaydettik.” dedi.

Ardern, göçmen alım işlemlerinin yaklaşık 5 ay sürebileceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Ardern, geçen hafta Avustralya’ya yaptığı resmî ziyaret sırasında merkezden 150 göçmeni ülkesine alma teklifinde bulunmuş ancak teklifi Başbakan Turnbull tarafından kabul görmemişti. Muhalefetteki İşçi Partisi ve Yeşiller’in, teklifi kabul etmesi için baskı yaptığı hükümet, teklifi kabul ettiklerine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Göçmenlerin Kapatılan Merkezdeki Bekleyişi Sürüyor

Yaklaşık 4 yıldır Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulan göçmenler, tesisin kapatılmasına, 15 gündür elektrik, su, gaz, yiyecek ve tıbbî malzeme verilmemesine rağmen yeni yapılan barınaklara gitmeyi güvenlik gerekçesiyle kabul etmiyor.

Papua Yeni Gine’nin Lorengau kentinin yakınlarında kurulan barınaklara taşınmayı yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını ve bu yüzden korunaklı olmayan yeni barınaklarda can güvenliklerinin olmayacağını ileri sürerek reddeden göçmenler, merkezde kalmayı sürdürüyor.