Yeni Zelanda’dan Arakanlılara İnsani Yardım

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gerry Brownlee, yaptığı yazılı açıklamada, insani krizden etkilenen Myanmar ve Bangladeş sınırındaki Arakanlı Müslümanlara Kızılhaç aracılığıyla 1,5 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, yardım paketinde gıda, su ve sağlık malzemesi ile giysi gibi eşyalar olacağını kaydeden Brownlee, “Yeni Zelanda hükümeti Arakan’daki şiddet olaylarından ve insani krizden derin endişe duyuyor.” dedi.

Brownlee, Myanmar hükümetinden, sivilleri korumasını ve insani yardımların şiddet olaylarından etkilenen tüm topluluklara dağıtılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasını istedi.

Myanmar ordusunun, Arakan’da devam eden saldırılarında, 25 Ağustos’tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60’tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş’e geçmeye çabalıyor. On binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise bu sayının binlerce olduğunu söylüyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.