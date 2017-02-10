Yeni Zelanda’da Yüzlerce Balina Telef Oldu

Güney Adası kıyılarında karaya oturan 400’ü aşkın balinayı kurtarmak için sahil koruma görevlileri ve yüzlerce gönüllü seferber oldu. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalardan sâdece 100 dolayındaki kısmı kurtarılabildi.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda kıyıya vuran yüzlerce pilot balinanın telef olduğu bildirildi.

Radio New Zealand’ın (RNZ) haberine göre, adanın Altın Körfez bölgesinde karaya oturan 416 balinanın yaklaşık yüzde 70’i telef oldu.

Karaya oturan balinaların deniz yükselinceye kadar hayatta kalabilmesi için sahil koruma görevlileri ve 300’e yakın gönüllü tarafından üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su döküldü. Kurtarılan balinaların karaya geri dönmemesi için suda insan zinciri oluşturuldu.

Balinaların tekrar kıyıya vurmalarını önlemek için denizin bir sonraki çekilmesine kadar gönüllüler ve görevlilerin bölgede nöbet tutacağı belirtildi.

Suya Döndürmek İçin Yoğun Çaba Harcadılar

Yeni Zelanda Koruma Departmanı (DoC) Altın Körfez Operasyon Müdürü Andrew Lamason, körfezin ıssız Farewell Spit mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir grup pilot balinanın kıyıya vurduğunu bildirdi.

Balinaları suya döndürmek için görevliler ve gönüllülerin yoğun çaba harcadığını aktaran Lamason, 100 civarında balinanın kurtarıldığını ancak geri kalanının telef olduğunu ifade etti.

Koruma Dairesi Bölge Müdürü Kath Inwood ise ölü balinaları görmekten üzüntü duyduğunu ifade ederek, “İnsanlar dayanıklı olmalı ve sonra yapılması gereken şeyleri yapmaya devam etmeli.” dedi.

Balinaların Karaya Oturmasıyla İlgili İki Teori

Balinaların neden karaya oturduğu henüz bilinmiyor ancak uzmanlar iki teori üzerinde duruyor.

Bunlardan biri balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması ve denizin çekilmesiyle geldikleri bölgeye dönememesi, diğeri ise gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları olarak açıklanıyor.

Dünyada balinaların karaya oturması vakalarının en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100’den fazla pilot balina telef olmuştu.

Kaynak: AA