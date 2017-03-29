Yeni Zelanda, Afrika ve Yemen’e Yardım Gönderecek

»Ana Sayfa»Dünya
29.03.2017 09:27
Yeni Zelanda, Afrika ve Yemen’e Yardım Gönderecek
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı McCully, Afrika ve Yemen’de kıtlık yaşanan bölgelere 3 milyon dolarlık yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully, ülkesinin Afrika ve Yemen’de yaşanan kıtlığın giderilmesine yönelik çalışmalara destek olmak için 3 milyon dolarlık acil yardımda bulunacağını açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, McCully, Afrika ve Yemen’e yapacakları 3 milyon dolarlık acil yardımı Dışişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan McCully, yardımı ihtiyaç sahiplerine Dünya Gıda Programı, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Yeni Zelandalı yardım kuruluşlarının aracılığıyla ulaştıracaklarını belirtti.

“20 Milyondan Fazla Kişi Açlık Tehdidiyle Karşı Karşıya”

Kıtlık yaşanan bölgelerin bazılarında kuraklık, çatışma ve güvensizliklerin ciddi bir insani durumu ortaya çıkardığını vurgulayan McCully, “Afrika’nın Büyük Boynuzu, Nijerya ve Yemen’de hâlen 20 milyondan fazla insan kıtlık koşullarında ya da şiddetli gıda sıkıntısı ile karşılaşmaktadır.” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu ay başında yaptıkları açıklamalarda, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya’da 20 milyondan fazla kişinin açlık tehdidi yaşadığını duyurmuş, felaketin önüne geçilebilmek için 4,4 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

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