Yeni Vize Yasağı da Durdurulan Trump Tepkili!

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, yeni vize yasağının da askıya alınmasına “sınırını aşan beklenmedik bir yargı kararı” diyerek tepki gösterdi ve konuyu Yüksek Mahkeme’ye kadar taşıyacaklarını açıkladı.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, yeni vize yasağının, uygulamaya geçmesine saatler kala Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson tarafından ülke genelinde askıya alınmasına tepki gösterdi.

AA’da yer alan habere göre, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde düzenlenen mitingde kendisine destek verenlerle bir araya gelen Trump, yeni vize yasağının da yargıya takılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump: Sınırını Aşan Beklenmedik Bir Yargı Kararı

Tepkisini “sınırını aşan beklenmedik bir yargı kararı” ifadesiyle gösteren Trump, konuyu ABD Yüksek Mahkemesi’ne kadar taşıyacaklarını belirtti.

Kararın “üzücü ve kötü bir haber” olduğunu savunan Trump, “Kazanacağız ve vatandaşlarımızı güvende tutacağız. Tehlike açıktır, yasa açıktır, başkanlık kararına olan ihtiyaç da ortadadır.” dedi.

“Doğrudan Müslümanları Hedef Alıyor”

Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson, Trump’ın yeni imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına 3 ay yeni vize yasağı getiren kararnamenin ülke genelinde askıya alınmasına hükmetmişti.

Hawaii eyaletinin avukatları, doğrudan müslümanları hedef aldığından dolayı kararnamenin ABD Anayasası’nın ilk maddesini ihlâl ettiğini, eyaletteki iş ve eğitim kurumlarının yetenekli insanları istihdam etmesini engellediğini ve eyaletin turizm sektörünü etkilediğini savunmuştu.