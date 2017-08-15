Yeni Özbekistan Yönetimi Hapishanelerde İyileştirmeye Gidiyor

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev’in geçtiğimiz hafta cezaevlerinde bir dizi değişikliği öngören bir kararname imzaladığı bildirildi.

Kararnameye göre, cezaevindeki mahkumlar akrabalarıyla online görüşmeler yapabilecek, devlet mahkumların ürettiği malların alımına öncelik verecek ve cezaevleri vergilerden muaf tutulacak.

Bütün cezaevlerinde cezanın ödenmesi ve af uygulanması hakkında bilgi panoları yer alacak. Cezaevlerinde özellikle küçük yaştakiler için eğitim kalitesi geliştirilecek.

2019 yılında ülkedeki tüm hapishaneler bütçe teminatından çıkartılacak ve kendi imkanlarıyla finanse edilecek.