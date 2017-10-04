Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’na Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığı’na Prof. Dr. Özer’in atanmasının 6114 sayılı ÖSYM Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Prof. Dr. Mahmut Özer Kimdir?

Tokat’ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1992’de mezun olan Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

Özer, 1992-1994 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda elektronik mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

Temmuz 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçentlik görevine başlayan Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında doçent olarak görevine devam etti. Temmuz 2010 itibariyle profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babası.

Eski Başkan Ömer Demir İstifa Etmişti

ÖSYM’nin eski başkanı Ömer Demir, üniversiteye yerleştirme sonuçlarında ek puanlı yerleştirme puanları yerine ek puansız yerleştirme puanlarının hesaplanması ile ortaya çıkan hata nedeniyle istifa etmişti.

Demir, yaptığı açıklamada, “İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri nedeniyle ortaya çıkan yerleştirme hatası dolayısıyla ÖSYM’nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek amacıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama sunmuş bulunuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.