Yeni OHAL KHK'ları Yolda

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Başbakan Yardımcısı Canikli, yeni OHAL kararnameleri hakkında açıklama yaptı.

"YENİ OHAL KARARNAMELERİ VAR"

"OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuyla ilgili çok kısa süre içerisinde atamalar yapılacak, 16 Nisan'dan önce de bu komisyonun faaliyete başlamasını ve müracaatları almasını bekliyoruz." diyen Canikli, şöyle konuştu:

"Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız, ilgili onay süreçleri devam ediyor, şu anda da çalışmasını yaptığımız bir kanun hükmünde kararname (KHK) taslak çalışması var."