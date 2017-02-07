Yeni KHK Yayımlandı: 4 Bin 464 Kişi Kamu Görevinden Çıkarıldı

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07.02.2017 23:04
Yeni KHK Yayımlandı: 4 Bin 464 Kişi Kamu Görevinden Çıkarıldı
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 SAYILI LİSTE (Kamu Görevinden Çıkarılanlar)

2 SAYILI LİSTE (Kamu Görevine İade Edilenler) 

3 SAYILI LİSTE (Öğrencilik Statüsü Geri Verilenler)

4 SAYILI LİSTE (Tedbir Uygulanan Emekli Emniyet Mensuplarına)

-Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi meslekten ihraç edildi.

-Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi meslekten ihraç edildi.

-Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 kişi meslekten ihraç edildi.

-Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten atıldı.

-16 kişi memuriyete iade edildi.

-YÖK ve bağlı kurumlardan 330 kişi ihraç edildi.

-TRT'den 88 kişi ihraç edildi.

-Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10 kişi ihraç edildi.

 

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