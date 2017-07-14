Yeni KHK: 7 Bin 563 Kişi İhraç Edilirken, 312 Kişi Göreve İade Edildi

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

312 kişi görevine iade edildi

KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 2 vali yardımcısının da bulunduğu 312 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

342 TSK personelinin rütbeleri alındı

KHK ile daha önce emekliye ayrılan 108'i kara, 112'si deniz, 122'si de hava kuvvetlerinde olmak üzere, toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı.

Eski İstanbul Valisi Mutlu ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı .