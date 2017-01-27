Yeni Büyükelçi Atamaları İlan Edildi

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27.01.2017 11:53
Yeni Büyükelçi Atamaları İlan Edildi
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın 30 Kasım tarihli yazısı üzerine 12 Aralık tarihinde alınan karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener merkezde görevlendirildi. Merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkezde görevlendirilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ise Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edildi.

 

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