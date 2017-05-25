Yeni Bir Yargı Rezaleti: Gültekin Sincar Tutuklandı!

Alakasız binlerce insanı FETÖ ile ilişkilendirerek hayatını mahveden, ocağını söndüren, onur ve izzetini ayaklar altına alan KHK’lar kurunun yanında yaşı da yakmaya devam ediyor. 8 Şubat 2017’de yayınlanan KHK marifetiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 18 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınan Özgür-Der Antalya eski il temsilcisi Gültekin Sincar kardeşimiz bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!

Hakkında ihraç kararının verildiği tarihten gözaltına alınıncaya kadar durumu ailesinden bile gizleyen, çeşitli zeminlerde adalet arayışını sürdüren Gültekin Sincar defterini yargı böylece kapattı. Başından beri mağduriyetine onlarca camianın tanıklık ettiği Gültekin Sincar yurtdışına mı kaçmıştı da daha ilk duruşmada mahkemece tutuklu yargılanması yönünde karar alındı? Açıktır ki tüm iyi niyetli girişimlere rağmen bu noktaya gelen Gültekin Sincar davası FETÖ soruşturmaları ve yol açtığı mağduriyetler konusunda çok da iyimser olunmaması gerektiğinin güçlü bir kanıtı olmuştur. Mahkemenin aldığı bu karar sonucunda mağdurlar ordusuna yeni bir nefer daha kattırılmıştır. Gültekin Sincar hakkında verdiği tutuklama kararıyla yargı bir kez daha kurunun yanında yaşı yakmış, adalete olan güveni sarsmış, hukuk cinayeti işlemiştir.

Gültekin Sincar kardeşimizin duruşma salonundaki son görüntüsü