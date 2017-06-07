Yeni Bir İşkence İddiası Daha!

Bir müddettir işkence iddiaları yeniden dillendirilmekte. Emniyet birimlerinde ve cezaevlerinde pek çok kişiye işkence yapıldığına dair ithamlar giderek artmakta. 30 Mayıs tarihinde gözaltına alınan Grup Yorum üyelerine gözaltı sürecinde işkence yapıldığına dair iddialarla ilgili T24 sitesinde yer alan haberi aktarıyoruz:

*

İdil Kültür Merkezi baskınında gözaltına alınan Bergül Varan savcılık sorgusunda serbest kaldı. Varan, "gözaltında işkenceye maruz kaldığını" söyledi. Varan “Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı” dedi.

30 Mayıs'ta Okmeydanı İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 14 kişi bugün (6 Haziran 2017) adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 10 kişi serbest bırakıldı.

Halkın Hukuk Bürosu gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığını iddiasını twitter hesabından paylaştı.

"Saçlarımı tutup, çevirip kökünden kopardılar"

Artı Gerçek'ten Bahar Kılıçgedik'e konuşan Bergül Varan, gözaltında yaşadıklarını, "Çok yoğun bir işkenceye maruz kaldık. Kültür merkezine baskın yaptıklarında bizi çevik kuvvet aracına bindirdiler. Burada yaklaşık 2-3 saat bizi beklettiler. İşkence burada başladı. Aracın içinde yoğun bir işkence yaptılar. Bilerek sanki onun için hazırlanmış gibiydiler. Saçlarımı çekerken sanki yöntem öğrenmişler. Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı. Saçımı savuruyorlardı. Koltuğun üzeri saçla dolmuştu" sözleriyle anlattı.

"Neden başını kaldırdın deyip vuruyorlardı"

Gözaltına alınan diğer arkadaşlarına da işkence yapıldığını savunan Varan, "'Neden başını kaldırdın', 'Yukarı baktın' deyip yoğun işkenceler yaptılar. Bir erkek arkadaşımızın ensesine vura vura bayıltıyorlardı. Bir arkadaşımızın kulak zarı patladı. Başka bir arkadaşımızın gözü morluk içindeydi. Terörle Mücadele Şubesi'nde 8 gün bizi tutup, yaralarımızın iyileşmesini beklediler" dedi.

Gördüğü kötü muameleyi savcılık sorgusunda anlattığını söyleyen Varan, bunların tutanağa geçip geçmediğini ise bilmediğini ifade etti.