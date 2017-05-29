Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Öldürüldü

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil ile damadı Cemil Yavuz Karanfil'in evine, kızı ve damadının aralarında yaşanan dargınlık sonrası barıştırma amacıyla gitti. Barıştırma çabaları tartışmaya dönüştü. O esnada damat Cemil Yavuz Karanfil eline aldığı bir bıçakla Kadir Demirel'e ve kızı Esma Karanfil'e saldırdı.

Ağır yaralanan Demirel hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirel'in kızı Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyoruz.